Zoon van rechter was aanwezig bij vissaus-dood student

De zoon van de rechter was zelfs lid van het presidium van de omstreden studentenclub Reuzegom, die inmiddels ontbonden is, zo schrijft Het Nieuwsblad. In die hoedanigheid was de jongeman ook aanwezig tijdens de fatale feiten.

Omdat de feiten plaatsvonden in een afgelegen chalet in het Kempense Vorselaar wordt het onderzoek gevoerd door de rechtbank va Antwerpen, afdeling Turnhout.

Tijdens de ontgroening werden drie ’feuten’ onwel toen ze een reeks opdrachten moesten uitvoeren in een bosrijke omgeving in Vorselaar. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de toestand van één van hen, de 20-jarige Sanda Dia uit Edegem, kritiek bleek. De jongeman overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Op de volledige resultaten van de autopsie is het allicht nog enkele weken wachten, maar mogelijk speelden onder meer onderkoeling en een verhoogd zoutgehalte in het bloed door de inname van grote hoeveelheden visolie een rol, zo wordt nu al gecommuniceerd.

De twee andere slachtoffers kwamen er wel weer bovenop.