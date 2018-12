Moeder Britt ein-de-lijk met baby weg uit Egypte

De inmiddels 19-jarige Rotterdamse beviel in september onverwachts van een baby in Hurghada. Ze mocht niet naar huis omdat daarvoor een geboorteakte nodig is. „Die kan pas worden verkrijgen als de vader wordt geregistreerd, maar wij weten niet wie dat is”, zei Sylvia, de moeder van Britt, eerder tegen deze krant.

De familie kreeg ’teleurstelling op teleurstelling te verwerken’ en zat in een snikhete badplaats vast, die vaak negatief in het nieuws is gekomen vanwege slechte hygiëne en zelfs sterfgevallen van toeristen.

Britt noemde haar baby Yassin. ’rijk ’ in het Arabisch. Een naam die mogelijk de nodige argwaan opwekt bij de Egyptische autoriteiten. „Het is misschien geen handige naam, maar het was de keuze van Britt. Zij voelt zich rijk”, vertelde Sylvia daarover.

De familie vroeg tijdens hun ’gevangenschap op de hotelkamer’ de minister om hulp. Waarom het inmiddels is gelukt om Britt en Yassin thuis te krijgen, en of minister Blok een doorslaggevende rol heeft gespeeld, is niet bekend. Hij reageert nietemin verheugd. ,,Soms komen kerstwensen ook echt uit”, aldus Blok tegenover het AD.