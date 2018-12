Griezelen rond kerst in Tilburg

Anne Timmermans verandert voor de Ghost Tour via wat kunstgrepen in een macabere vertelster.

Kerstversiering is mooi. Maar de duisternis eromheen is zeker zo intrigerend. De donkere dagen zijn ideaal voor griezelfilms of een Harry Potter-boek. Anne Timmermans gaat een stap verder. Ze snorde in Tilburg lugubere verhalen op en verweefde ze tot een ijzingwekkende Ghost Tour. „Juist rond kerst zit de tocht stampensvol.”