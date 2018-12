De obsessie met witte mannen

Kerst in commercials alleen voor en met blanke mannen. Ⓒ Youtube/Jumbo

Amsterdam - ’Diversiteit’, wie er niet aan meedoet lijkt in Nederland op weg naar een pariastatus als je sommige media en opiniemakers mag geloven. Er figureren te weinig ’mensen met een migratieachtergrond’ in kerstreclames, de Top 2000 is te ’wit’ en het gebruik van het lidwoord ’het’ is voor allochtonen te moeilijk. Waar komt die gekte vandaan?