Arrestatie op vliegveld: ’Pornoster wilde huurmoord regelen’

Katrina Danforth, die onder de artiestennamen ’Lynn Passion’ en ’Lynn Pleasant’ werkt, is afgelopen woensdag gearresteerd op een vliegveld in Washington. Ze probeerde een huurmoordenaar te regelen om iemand te doden die in rechtbankdocumenten als H.R. wordt aangeduid.

De 31-jarige pornoster zou in de afgelopen maanden viermaal telefonisch contact hebben gehad en eenmaal een mail hebben gestuurd om de huurmoordenaar in te schakelen. Het beoogde slachtoffer is nog steeds in leven.

Danforth gaf direct na haar arrestatie een reactie. „Waarom ik ben gearresteerd? Ik weet het echt niet, precies...”, zei ze.

Over de huidige staat van haar professionele carrière van Danforth bestaat overigens twijfel. Ze meldde in 2016 al eens via Twitter dat ze niet meer ’zou figureren in pornofilms’. Wel was ze afgelopen maanden nog bereikbaar voor ’telefoonseks’, zo blijkt uit haar sociale mediakanalen, en duidt ze zichzelf nog aan als pornoster.