Grootscheepse zoekactie met 4 boten en helikopters in Noordzee gestaakt

Rond 18.30 uur werd de kustwacht gealarmeerd, vertelt een woordvoerder. „De opvarenden vertelden ons dat ze bij de kust van Ouddorp (Zuid-Holland) water maakten. Al snel daarna werd de verbinding verbroken. We hebben nog net een globale positie meegekregen.”

Sinds de melding waren vier reddingsboten en twee helikopters in touw. „En een vliegtuig vliegt zo uit om de politiehelikopter af te lossen, zodra die moet tanken. Ook vissersschepen doen nog mee”, vertelde de woordvoerder donderdagavond.

Rond 21.20 uur breidde de Kustwacht het zoekgebied uit. Een uur later keerden de schepen huiswaarts. Op dat moment was nog niets aangetroffen. ’Er zijn geen aanknopingspunten voor een schip in nood’, zo meldde de reddingsdienst.

Slechte grap?

„Meestal vind je een oliespoor, of brokstukken. Maar we hebben het gebied letterlijk uitgekampd - wij zeggen: het water tot modder gevaren - en niets gevonden. Een slechte grap? Dat is een mogelijkheid. We krijgen vaker fake telefoontjes.”

Dat soort ’grappenmakers’ met een feilloos gebrek aan humor, zijn dezelfde mensen die 112 bellen om de brandweer ’in je straat te krijgen’, vertelt een woordvoerder van de Kustwacht.

Overigens is er niemand als vermist opgegeven. Dat speelt mee in de beslissing de zoektocht te staken, aldus de Kustwacht.