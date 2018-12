Zoekactie gaande naar jacht met 5 mensen

Rond 18.30 uur werd de kustwacht gealarmeerd, vertelt een woordvoerder. „De opvarenden vertelden ons dat ze bij de kust van Ouddorp (Zuid-Holland) water maakten. Al snel daarna werd de verbinding verbroken. We hebben nog net een globale positie meegekregen.”

Op moment van schrijven is het inmiddels twee uur later. Inmiddels zijn zeker vier reddingsboten in touw en vliegen twee helikopters uit. „En een vliegtuig vliegt zo uit om de politiehelikopter af te lossen, zodra die moet tanken. Ook vissersschepen doen nog mee”, aldus de woordvoerder.

Of er nog veel hoop is om de opvarenden levend aan te treffen, wil de Kustwacht niet zeggen. „We zijn nog steeds aan het zoeken”, is de officiële reactie.