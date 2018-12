Zoekactie naar jacht met 5 mensen in Noordzee

Rond 18.30 uur werd de kustwacht gealarmeerd, vertelt een woordvoerder. „De opvarenden vertelden ons dat ze bij de kust van Ouddorp (Zuid-Holland) water maakten. Al snel daarna werd de verbinding verbroken. We hebben nog net een globale positie meegekregen.”

Sinds de melding waren vier reddingsboten en twee helikopters in touw. „En een vliegtuig vliegt zo uit om de politiehelikopter af te lossen, zodra die moet tanken. Ook vissersschepen doen nog mee”, vertelde de woordvoerder donderdagavond.

Rond 21.20 uur breidde de Kustwacht het zoekgebied uit. „Dat hebben we gedaan omdat de positie een gegiste positie is en er geen contact meer was te verkrijgen met het schip”, aldus de kustwacht. „Dit gebied wordt tot in de uithoeken doorzocht.”

Rond 22.15 uur meldde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij dat de schepen huiswaarts keren. Op dat moment was nog niets aangetroffen. ’Er zijn geen aanknopingspunten voor een schip in nood’, zo schrijft de reddingsdienst.

Als met man en muis vergaat, vindt je niet meer terug. Maar meestal vindt je een oliespoor of brokstukken. Het is veranderlijk, met stroming en wind. Maar we hebben het hele gebied letter uitgekamd en niets gevonden. In jargon zeggen we: we hebben het water tot modder gevaren.

Dat is een mogelijkheid. Slechte grap? Die mogelijkheid houden we open. We hebben wel vaker fake telefoontjes met meldingen; dezelfde mensen die 112 bellen om de brandweer de straat in te krijgen.

Geen brandstof gevonden, geen mensen gevonden, geen brokstukken. Maar ook geen vermissing opgegeven. Als dat morgen nog komt, wordt het een ander verhaal. Voor nu moeten we nog even afwachten.