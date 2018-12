Nederlanders positief over luchtvaart

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van Infrastructuur. Slechts 11 procent is negatief over de luchtvaart in ons land. Komend jaar buigt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zich over verdere groei vanaf Schiphol en de opening van Lelystad Airport. De bewindsvrouw wilde weten hoe Nederlanders en omwonenden denken over vliegen.

Over verdere groei is onenigheid. En derde van de Nederlanders wil meer vluchten vanaf de luchthavens, terwijl 30 procent het nu welletjes vindt. Iets minder dan een kwart wil krimp. Eerder deed het kabinet voorkomen alsof er veel draagvlak is voor de invoering van een vliegtaks, maar dat blijkt niet te kloppen. Slechts drie op de tien Nederlanders zegt bereid te zijn om meer te betalen voor vliegtickets via heffingen of belastingen.