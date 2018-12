Ex vermoorde toeriste Louisa (24) rouwt: ’Iets in me sterft’

Afgelopen zomer eindigde de relatie van Glen Martin met Louisa. Ze gingen als beste vrienden uit elkaar. Dat bleven ze. „Iets in me is gestorven”, schrijft Glen nu. Hij twijfelde om iets te schrijven op sociale media. „Zodra ik op publiceer druk, kan ik niet meer ontkennen dat het echt gebeurd is. Toen ik naar bed ging, de afgelopen dagen, hoopte ik nog dat het een slechte droom bleek.”

Glen beschrijft zijn Louisa als lief, vrolijk, een flapuit en grappig. Soms ook onhandig en slungelig, maar ook dat maakte haar uniek, bijzonder, speciaal en geliefd. Ze was echt, puur. Vol energie.

„Je was zo nieuwsgierig. Alles fascineerde je. Zó vaak waren we samen op stap en je was opeens verdwenen. Ik vond je dan een eindje terug, terwijl je een bloem aan het bekijken was, of een uitzicht aan het bewonderen. Je zag schoonheid in de kleinste details.”

Liefde voor altijd

Hij beschrijft ook het einde van de relatie. „We gingen als beste vrienden uit elkaar. Met de tranen in onze ogen, omdat we ontdekt hadden dat de liefde op was. Het speet ons allebei, maar we waren het erover eens dat het nu eenmaal was wat het was.”

Waarom moest precies zij gaan? „Je zag altijd het beste in de mensen en je bracht ook het beste in anderen naar boven”, aldus Glen Martin. „Als je iets wilde, was je niet te stoppen. Je reisde de wereld rond en liet je niet afschrikken door angst of gevaar.”

„Liefde zal ons hier doorheen helpen, niet haat”, aldus Martin. „Haat leidt alleen tot woede. Koester Louisa en de herinnering aan haar. Als je dit leest, stuur dan een berichtje of bel eens naar iemand waar je van houdt, om te zeggen hoeveel hij of zij voor je betekent. Ik zou er alles voor geven om Louisa nog één keer te kunnen zeggen wat een geweldig persoon ze was en hoeveel ze voor mij betekende.”

IS’ers: dit is voor Syrië

Louisa werd samen met Maren Ueland gedood in Marokko, in de bergen nabij het plaatsje Imlil. Inmiddels is duidelijk dat hun dood aan IS kan worden toegeschreven. Een video van de moord wordt door inlichtingendiensten als echt beoordeeld.

In een andere video vertellen vier mannen dat de Deense vrouwen ’vijanden van God’ zijn. De dood wordt beschreven als wraak voor de bombardementen van de Westerse coalitie. De mannen zouden namens IS handelen. „Dit is voor Syrië”, zeggen ze in de video.

Er zijn inmiddels vier verdachten aangehouden. Of dat de mannen zijn uit de video, is niet bekend.

Nederlandse jonge vrouwen moeten niet meer alleen naar afgelegen gebieden in moslimlanden reizen, zegt Montasser AlDe’emeh, jihad-deskundige, tegen De Telegraaf:

