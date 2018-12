Koningsdrama bij PVV Purmerend

Moinat beroept zich op een brief van Ilse Bezaan, fractievoorzitter van PVV Noord-Holland waarin staat: ’Via deze weg wil ik u laten weten dat de PVV na intern overleg heeft besloten dat u vanaf 20 december 2018 de Partij voor de Vrijheid Purmerend vertegenwoordigt.’

Shirley Soenjoto - tot vandaag nog de fractievoorzitter van de partij - zegt dat Bezaan daar helemaal niet over kan beslissen. Ze weet niet hoe het verder moet met de fractie. ’Graag wil ik samen met Rob van Dongen (de nummer twee van de PVV Purmerend, red.) de partij blijven vertegenwoordigen in Purmerend. Maar er wordt niet overlegd over zaken.’

Vorige week bleek uit een brief van Soenjoto nog dat Moinat uit de fractie was gezet vanwege een ernstig gebrek aan vertrouwen in Moinat. Zij was vanavond niet bereikbaar voor een reactie.