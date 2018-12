Groepsverkrachting 13-jarige schokt België

Een van de verdachten zou een ex-vriendje zijn van het slachtoffer. De vier zouden het meisje naar een woning hebben gelokt en haar daar verplicht hebben om seks te hebben. Ze dreigden er mee expliciete beelden van haar op sociale media te posten, weet La Capitale. Die beelden zouden door haar ex-vriendje zijn gemaakt.

Toen de vader van het slachtoffer van de feiten op de hoogte werd gesteld, dreigde hij ermee het recht eigen handen te zullen nemen. Maar de politie was hem voor: er zijn vier verdachten opgepakt.

Twee van hen zouden de feiten hebben toegegeven maar zeggen dat alles met toestemming van het meisje gebeurde, de anderen ontkennen alles. Het Brusselse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt maar weigert verder commentaar te geven aangezien het om minderjarigen gaat.

Aangezien het slachtoffer jonger dan 14 jaar is, zou die toestemming zelfs niets ter zake doen en is er sowieso sprake van strafbare feiten. In België kan een minderjarige wettelijk instemmen met een intieme relatie vanaf 16-jarige leeftijd of in sommige gevallen wanneer ze minimum 14 jaar is.

Om de twee dagen groepsverkrachting

Vorig jaar werden in ons land 204 aangiften gedaan van groepsverkrachtingen, dat is ongeveer een klacht om de twee dagen. Aangenomen wordt dat er in realiteit nog meer feiten worden gepleegd maar dat slachtoffers niet altijd naar de politie durven te stappen.

In veel gevallen, zeggen experts, zijn ex-vriendjes van de slachtoffers bij de feiten betrokken. De meeste feiten spelen zich in grote steden af.