Donald Trump luistert alleen naar zichzelf

Er is verbazing en verbijstering in het Pentagon en het Ministerie van Buitenlandse Zaken na Trumps besluit om de resterende Amerikaanse troepen uit Syrië te halen. Voor de president is het niet meer dan logisch dat hij een verkiezingsbelofte inlost. Maar zijn ministers en hoogste adviseurs schrokken van de abruptheid en zijn het er niet mee eens.