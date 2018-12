Uitgerekend UWV heeft personeelstekort

Pijnlijk genoeg heeft dus uitgerekend de organisatie die mensen aan het werk moet helpen, of ze richting de juiste opleiding stuurt om zodoende later wél een baan te kunnen krijgen, zelf deze zaken niet op orde.

Het UWV heeft ’een toenemende vraag naar specifieke functies, zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en mensen met kennis op het gebied van ICT. UWV heeft voor deze functies momenteel een tekort aan personeel’, schrijft de organisatie in het jaarplan 2019. Zo moeten artsen nog een voorraad van circa 37.000 sociaal-medische herbeoordelingen wegwerken.

Aandacht

Het kabinet had zich voorgenomen dat het UWV de werklozen die zelfs in deze goede economie geen baan kunnen vinden, extra aandacht zou gaan geven. Maar dat lukt het UWV niet omdat het eigen personeel daarvoor nog niet goed is opgeleid. ’Goede dienstverlening bieden aan de groep die ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt niet aan het werk komt, stelt hoge eisen aan het vakmanschap van de adviseurs. UWV heeft meer tijd nodig om de adviseurs gepast op te leiden’, schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van Ark donderdagavond aan de Kamer.

Op bepaalde plekken binnen het UWV moeten er juist mensen weg. Dat komt door de lagere werkloosheid, hun afdelingen hebben daardoor minder te doen.

In de brief wordt verder melding gemaakt van een hoger aantal datalekken bij het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 244 bij het UWV en 141 bij de SVB dit jaar. ’De meeste datalekken betreffen verkeerd gestuurde brieven.’ Bij de gegevensuitwisseling tussen diensten ging het op nog grotere schaal fout. Zo werd er voor ruim 2.000 personen geen wijziging doorgegeven in de AOW-partnertoeslag aan de Algemene Pensioen Groep (APG). Ze kregen daardoor te hoge aanvullingen op de partnertoeslag van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De SVB en het ABP zijn nu in gesprek over hoe dat (financieel) opgelost moet worden.