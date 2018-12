Europa doneerde 4,3 miljoen aan IS

Het Nederlandse ’TATf-team’ speelde een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de miljoenensteun van familie, vrienden en sympathisanten aan die dood en verderf zaaiende IS-strijders.

„Stel dat je zoon belt: mijn kind is geboren, kun je geld sturen omdat we anders niets te eten hebben? Zeg dan maar eens nee als vader. Hij maakt dan 200 euro over uit medelijden. Tegelijkertijd zien wij een foto van zijn zoon met een AK-47 naast een kruis poserend waar iemand in een oranje overall levenloos aan hangt”, vertelt Ruud Leeuwendaal.

De Rotterdamse rechter buigt zich nu over een reeks van dergelijke zaken. Het OM eiste gisteren acht maanden cel tegen een man die 500 euro stuurde naar de Arnhemse jihadrapper Marouane B.

FIOD-rechercheurs stuitten in 2015 op een ’terreurbankier’, een in Turkije gevestigde Syriër die als tussenpersoon fungeerde voor jihadisten, zo onthullen terreurjagers Maarten Rijssenbeek en Ruud Leeuwendaal in een interview met De Telegraaf.

Lees hier het hele artikel:

Bekijk ook: Speciaal opsporingsteam moet geldstromen naar IS indammen

Lees ook: