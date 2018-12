’Mattis pleitte tevergeefs voor bondgenoten’

Mattis ging volgens Amerikaanse media donderdag gehaast naar het Witte Huis om president Trump van zijn plannen af te houden plotseling en zonder ruggespraak met bondgenoten de troepen in Syrië en de helft van de troepen in Afghanistan terug te trekken. Mattis zou hebben geprobeerd Trump te overtuigen dat dit in ieder geval geleidelijk en in overleg met bondgenoten zou moeten gebeuren.

Alles wijst erop dat Trump het daar niet mee eens was, want in de avond al maakte Mattis zijn vertrek bekend. Hij neemt afscheid met een lange brief waar geen goed woord voor Trump in staat. Trump deelt volgens Mattis niet zijn mening dat „bondgenoten met respect dienen te worden behandeld en dat je op je hoede moet zijn voor acties van kwaadwillenden en strategische concurrenten.”

Mattis vindt dit zelf wel, onder meer omdat hij zich hier naar eigen zeggen meer dan veertig jaar in heeft verdiept. Mattis noemt de VS „onmisbaar” als leider in de „vrije wereld” en schrijft dat „wij niet onze belangen kunnen verdedigen of die rol effectief kunnen vervullen, zonder sterke bondgenootschappen te onderhouden en respect te tonen jegens die bondgenoten.”

Bondgenoten zoals die van de NAVO of de coalitie tegen Islamitische Staat, inclusief Koerden in het noordoosten van Syrië, zijn geschokt dat Trump hen plotseling in de steek laat. Ook veel Congresleden in Washington, zowel Republikeinen als Democraten, vrezen dat Trump een onverantwoordelijk defensiebeleid voert. Rusland is weliswaar blij met het Amerikaanse vertrek uit Syrië, maar het Kremlin drukte vrijdag wel de zorg uit dat „de chaotische en onvoorspelbare besluitvorming in Washington onrust in de wereldgemeenschap veroorzaakt.”