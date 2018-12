Mattis weg als minister van defensie

„Tijdens Jims ambtstermijn is er geweldige vooruitgang geboekt, vooral op het gebied van de aanschaf van nieuwe gevechtsuitrustingen. Generaal Mattis was een grote hulp voor me om bondgenoten en andere landen zo ver te krijgen dat ze hun deel van de militaire verplichtingen betalen”, zei Trump.

Mattis was twee jaar minister van Defensie. Trump zei dat hij snel een opvolger zal benoemen.

Wrevel

Het vertrek van Mattis werd verwacht sinds Trump woensdag aankondigde de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Die beslissing veroorzaakte veel wrevel bij hoge militairen en bij bondgenoten van de VS. In zijn ontslagbrief schrijft Mattis dat Trump recht heeft op een minister van Defensie die meer op een lijn zit met de president.

Mattis noemt de VS „onmisbaar” in de „vrije wereld” en schrijft dat „wij niet onze belangen kunnen verdedigen of die rol effectief kunnen vervullen zonder sterke bondgenootschappen te onderhouden en respect te tonen jegens die bondgenoten.”