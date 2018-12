Examen doen bij TomTom

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zegt hiermee tegemoet te komen aan de dagelijkse praktijk van automobilisten. „Bijna iedereen heeft een navigatiesysteem in zijn auto of smartphone en dan is het belangrijk te weten hoe ermee om te gaan. Dat wordt nu uitgebreid getoetst”, zegt woordvoerder Nathalie Dingeldein.

De ’update’ van het autorijexamen gaat ook over de bijzondere verrichtingen, zoals de hellingproef, een bochtje achteruit of omkeren door een halve draai. Volgend jaar wordt het praktijkexamen verder vernieuwd als onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021.

Lees hier alle ins en outs:

Bekijk ook: Rijexamen gaat op de schop