VVD-kopstuk: ’Edith Schippers moet Mark Rutte opvolgen’

Velen zien fractievoorzitter Klaas Dijkhoff als kroonprins. Broekers-Knol ’wil er niet langer omheen draaien’ en tipt een ander. „Ik denk dat Edith Schippers helemaal geen slechte kandidaat zou zijn. Ze heeft bewezen dat ze het ministerschap heel goed kan, het heel goed doet en ook met empathie.”

De voorzitter van de senaat is verder kritisch over de vele akkoorden die het kabinet afsluit met belangenclubs. Vandaag verschijnt naar verwachting het klimaatakkoord. „Ik vind dit helaas niet in overeenstemming met wat mijn visie op de parlementaire democratie is”, zegt het VVD-zwaargewicht. „Zulke akkoorden worden min of meer als een dictaat aan de volksvertegenwoordiging opgelegd.”

