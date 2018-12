Eis: 8 maanden cel voor jihadschenking van 500 euro

Pas toen Marouane bij Kamal aandrong om roofovervallen te plegen en dat geld ook op te sturen naar het kalifaat, was de maat voor Kamal vol. Hij brak het Facebookcontact af.

Uit interesse was Kamal eerder aan de praat geraakt met de jihadrapper. Op diens Facebookpagina stonden gruwelijke foto’s en filmpjes. Marouane B. bedelde via sociale media ook bij anderen om geld.

„Hij vertelde mooie verhalen”, verklaarde Kamal bij de politie. „Hij schepte op dat hij mensen had onthoofd, over aanslagen met busjes en dat hij in zijn been was geschoten. Al snel vroeg hij om geld. Hij zou dat delen met zijn broeders. Ik heb toen geld overgemaakt via Western Union.”

Kamal lijkt een voorbeeld van een kleine terreurfinancier die niet al te kwade bedoelingen had. Hij praatte over Marouane met vrienden en kwam volgens zijn advocaat tot de conclusie dat die geen goede moslim kon zijn.

Marouane B. is vermoedelijk gesneuveld bij een bombardement. Voor zijn dood riep hij op tot aanslagen op het Koninklijk Huis. Hij stuurde een foto waar hij poseerde voor een gekruisigd lijk.

Dergelijke gruwelfoto’s zijn er ook van zijn plaatsgenoot Jihad S. Ook deze jonge Arnhemmer is hoogstwaarschijnlijk gesneuveld. Zijn vader moet zich ook voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor het sturen van geld aan zijn zoon. Het ging om 200 euro.