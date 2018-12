Doden en gewonden explosie kolenmijn Tsjechië

Ⓒ REUTERS

KARVINA - Door een explosie in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië zijn ten minste vijf mijnwerkers om het leven gekomen, zeker tien zijn gewond geraakt. Acht kompels worden nog vermist. Dat heeft een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij OKD donderdagavond bekendgemaakt. Het hele complex in de buurt van de stad Karvina is ontruimd.