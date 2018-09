NVWA: Wij hebben niets fout gedaan

De Belgische minister Ducarme (Landbouw) zei woensdagochtend in het parlement van zijn land dat de fipronilcrisis sneller zou zijn opgelost, als de NVWA beter met haar Belgische tegenhanger, de FAVV, zou hebben gecommuniceerd.

’Serieus opgepakt’

Volgens de bewindsman wist ons land al in november vorig jaar dat er met fipronil besmette eieren in omloop konden zijn. Onzin, aldus Van Lint. „In november kregen we een signaal dat kippenstallen mogelijk werden schoongemaakt met fipronil. Dat signaal hebben we toen serieus opgepakt, maar er was geen aanleiding om te denken dat er iets met de eieren was.”

In juni zou de NVWA tot drie keer toe hebben geweigerd de Belgen informatie te geven, aldus Ducarme. Ook dat is niet waar, stelt Van Lint. „Wij hebben alle informatie die we hadden tijdig in binnen- en buitenland gedeeld. We speelden volstrekt open kaart.” De topambtenaar noemt het „triest dat de Belgen ons de zwartepiet willen toespelen”.

Tijdlijn

De eerste Nederlandse eieren werden in de loop van juli dit jaar onderzocht. Op 22 juli werd bevestigd dat de verboden stof inderdaad in Nederlandse eieren zat. Op de website van de NVWA staat een tijdlijn om het verhaal te illustreren.

Omelet

De medewerkers van de voedsel- en warenautoriteit zelf tikken ook na twee weken fipronilcrisis, waarin bijna dagelijks nieuwe eieren of eiproducten besmet blijken te zijn, overigens nog heel wat eitjes weg. Op het menu van de kantine van het NVWA-gebouw staat deze week onder meer een boerenomelet.