Staatssecretaris: ’Schaam je niet voor een kleiner kerstcadeau’

De VVD-staatssecretaris benadrukt het zelf maar vast: met deze kerstboodschap wil ze echt niet betuttelen, daar heeft ze een hekel aan. „Iedereen is vrij om te kopen wat hij of zij wil.” Maar Van Ark constateert dat er 1,4 miljoen huishoudens met problematische schulden of het risico daarop zijn in Nederland. Daar wil ze iets aan doen. Met beleid, maar ook met een boodschap.

„Op dit moment van het jaar zie je overal reclames die schreeuwen: ’koop mij’. Voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Je wil je kind genoeg geven, dat snap ik.” En voor hele groepen mensen is dat een opgave, die zitten dan in het nieuwe jaar nog dieper in de schulden. „Ik wil geen oproep doen om niets onder de boom te leggen, maar als mensen daardoor in de problemen komen...” Een kleiner presentje, of minder luxe feest deze decemberdagen is niets om voor je te schamen, wil de staatssecretaris maar zeggen. „Geef gerust cadeaus, maar uiteindelijk zit de waarde in hoe je het geeft.”

Levensstijl

Ze hoopt dat mensen die in de schulden zitten, sneller aan de bel gaan trekken bij bijvoorbeeld de gemeente. „We zijn in Nederland niet gewend te praten over geld”, constateert ze tot haar spijt. En daardoor vragen mensen te laat om hulp of gaan ze in dit soort maanden door met hun te dure levensstijl, vaak voor de buitenwereld. „Het is echt zo’n maand dat de enveloppen op de kast blijven omdat het geld elders heengaat.”

In het nieuwe jaar komt Van Ark met een wetswijziging die het voor gemeenten mogelijk maakt om mensen met schulden eerder te herkennen. Gemeenten mogen daardoor burgers benaderen als ze zien dat rekeningen, zoals voor de energieleverancier en de zorgverzekering, te laat worden betaald. Ze kunnen ze dan actief benaderen met schuldhulp. Nu mogen gemeenten dat nog niet vanwege privacyregels. „Als je dan door de gemeente benaderd wordt, mag je dat nog steeds afwijzen natuurlijk. Iedereen heeft de vrijheid om dat te doen. Maar dan is in ieder geval het aanbod van hulp gedaan, hopelijk op tijd.” En die hulp is belangrijk, zegt Van Ark. „Wij denken snel: geef gewoon minder geld uit. Maar als je het overzicht kwijt bent, is dat echt moeilijk en maak je niet altijd rationele besluiten.”