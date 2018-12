Inbrekers zijn dol op vrijdag, zaterdag en kerstmis

Ook vrijdag is met 226 inbraken populair bij de criminelen, zo blijkt uit de nieuwe Risicomonitor Woninginbraken die het Verbond van Verzekeraars vandaag naar buiten brengt. Het wordt de komende week sowieso opletten geblazen, want rond de kerstdagen is de kans slachtoffer te worden van een inbraak twee keer zo groot.

„Het is voor het eerst dat we inbraakclaims per weekdag in kaart brengen en in tegenstelling tot doordeweekse avonden, zijn we op vrijdag- en zaterdagavond kennelijk veel buiten de deur. Daar lijken inbrekers slim op in te spelen”, ziet directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars na een analyse van de cijfers over de afgelopen vijf jaar (2013-2017).

Overigens zagen verzekeraars het totaal aantal inbraakclaims vorig jaar met vijf procent dalen tot een totaal van 60.700 stuks. Weurding: „Maar we ontvangen nog steeds gemiddeld 166 inbraakclaims per dag, dat betekent omgerekend zeven slachtoffers per uur met een traumatische ervaring. We juichen dus niet, al zijn we in vergelijking met vijf jaar terug (85.290 claims) natuurlijk wel op de goede weg.”

Katja Maslova uit Geesteren werd rond de kerstdagen slachtoffer van een inbraak. „Het was een uur of drie ’s nachts toen ik de voordeur open hoorde gaan. Het is mijn geluk geweest dat ik het sluitwerk niet gesmeerd had, want ik werd kennelijk wakker door het gepiep en gekraak. Ik zat kaarsrecht in mijn bed van de schrik en wilde direct 112 bellen. Toen realiseerde ik me dat mijn telefoon beneden op tafel lag.”

De 35-jarige besefte dat ze moest voorkomen dat de inbreker naar boven zou komen en besloot heel luidruchtig uit bed te stappen. „Gelukkig had het huis een houten vloer, dus de dief besloot het hazenpad te kiezen. Toen ik er zeker van was dat hij was weggevlucht, ben ik de trap afgegaan en zag dat uiteindelijk alleen mijn portemonnee gestolen was. Ik heb de politie gebeld, die zijn langs geweest maar verder heb ik nooit meer iets vernomen van het verloop.”

Voor Katja is het leven wel veranderd na de inbraak. „Ik ben daarna lang angstig gebleven en nog steeds hoeft er maar iets te gebeuren als ik op bed lig en ik ben gealarmeerd. Inmiddels ben ik van Hengelo naar Geesteren verhuisd. In zo’n dorpje is het hoop ik veiliger. Desondanks heb ik mijn nieuwe huis extra goed beveiligd: een inbraakalarm, super goede sloten op deuren en ramen en binnenkort krijg ik ook camerabewaking. Ja, zo’n voorval doet je wel wat. Maar ik moet zeggen dat ik me inmiddels in mijn nieuwe omgeving toch weer redelijk veilig voel.”

De meeste inbraakclaims werden in 2017 genoteerd in Limburg en Flevoland met respectievelijk 109 en 101 vorderingen per 10.000 huishoudens. Verzekeraars kregen vorig jaar de minste inbraakclaims uit Friesland (45 per 10.000 huishoudens).