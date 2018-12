Evers neemt afscheid met marathonuitzending

In de afscheidsuitzending blikken de vijf terug op 21 jaar Evers Staat Op. Dat doen ze samen met artiesten, vrienden van de show en 538-collega’s. Ook zal er veel (live) muziek te horen zijn. „We gaan er gewoon een leuke dag van maken. We gaan een klein beetje terugblikken en niet te sentimenteel doen. Het biedt ons de kans om mensen te bedanken die vaak aan de telefoon kwamen of artiesten die regelmatig te gast waren in de show”, zegt de dj.

Evers gaat zich na zijn afscheid meer bezighouden met zijn eigen band en het schrijven van muziek. Ook verwacht hij weer terug te keren op de radio, alleen weet hij nog niet waar en wanneer. Frank Dane volgt Evers op.