Weer beperkt vliegverkeer op Gatwick Airport

Ⓒ AFP

LONDEN - Voor het eerst in meer dan 24 uur is vrijdagochtend een vliegtuig geland op de Londense luchthaven Gatwick. Een vlucht van China Eastern Airlines uit Shanghai landde om 07.11 uur (Nederlandse tijd). De luchthaven meldt op zijn website dat in de komende uren geprobeerd wordt een beperkt aantal vliegtuigen te laten opstijgen en landen.