Nieuwe zoektocht naar vermeend vermist ’jacht met vijf opvarenden’

Gisteravond kwam een noodkreet binnen van een ’jacht met vijf opvarenden’. Angstige ’bemanningsleden’ vertelden dat ze water maakten bij de kust van Ouddorp (Zuid-Holland), hoorden de reddingswerkers. De verbinding werd daarna al snel verbroken.

Sindsdien zijn meerdere reddingsboten, helikopters en vliegtuigen in touw geweest. Ook vissers zetten hun schepen in. Tegen 22.30 werd de zoekactie door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gestopt. Vooral ook omdat er niemand als vermist is opgegeven.

En er is nog steeds geen vermistmelding binnengekomen, vertelt een woordvoerder van de Kustwacht. „We doen daarom vanochtend nog een laatste zoekslag met meerdere vliegtuigen. Mochten we dan niets vinden, dan zullen we het gericht zoeken waarschijnlijk stoppen.” Dat betekent niet dat de Kustwacht de hoop volledig heeft opgegeven. „We vragen langsvarende schepen en reguliere patrouilleboten dan nog wel om extra op drijvende objecten te letten.”

De Kustwacht houdt er serieus rekening mee dat het om een neptelefoontje gaat. „Meestal vind je een oliespoor of brokstukken. Maar we hebben het gebied letterlijk uitgekamd en niets gevonden. We krijgen bovendien vaker fake telefoontjes. Dat soort ’grappenmakers’ met een feilloos gebrek aan humor zijn dezelfde mensen die 112 bellen om de brandweer ’in je straat te krijgen’.”