Aantal zwartrijders met een derde gedaald

Op 76 stations zijn de poortjes volgens een NS-woordvoerster gesloten. „Dat betekent dat 90% van de reizigers die tegenkomt. Het aantal meldingen van agressie is dit jaar in de trein met 27% afgenomen. Zwartrijden is de belangrijkste oorzaak van verbaal en fysiek geweld.”

Het veiligheidsgevoel van reizigers neemt volgens NS toe als de poortjes dicht zijn, van 79 naar 89%. „In de trein voelen negen van de tien mensen zich veilig, wijst officieel onderzoek uit. Zo’n 70% van de incidenten speelt zich nu af op stations.”

Jurgen Lynch (27) en Wouter Beijersbergen (28) kunnen erover meepraten. Zij werken bij Veiligheid & Service van NS, samen met 700 collega’s.

„We surveilleren op stations en in treinen en pakken amokmakers aan. Ook wij merken een duidelijk verschil: minder agressie in de trein, meer geweld op het station.” Ze krijgen regelmatig verwensingen en bedreigingen naar hun hoofd geslingerd.

„Schelden doet geen pijn. We blijven altijd rustig en zijn vooral bezig om de zaak niet te laten escaleren. Met die technieken worden we zes maanden opgeleid. Het helpt ook als we overtreders goed uitleggen welke stappen we nemen en welke bevoegdheden we hebben. Maar als het niet anders kan, grijpen we in.”

Bang zijn Beijersbergen en Lynch niet. „Driekwart van onze tijd besteden we aan het assisteren van reizigers, vragen beantwoorden, de weg wijzen, mensenmassa’s in goede banen leiden en buitenlandse toeristen helpen bij de poortjes, op de perrons en met de juiste trein, route en vertrektijd.”

De boa’s van V&S zeggen altijd in nauw contact met de plaatselijke politie te staan.

„Ook hebben we een portofoon met noodknop, een steekwerend vest en handboeien. Als het moet mogen we mensen fouilleren, arresteren en vasthouden. Daarnaast controleren we vervoersbewijzen en ID’s. Bij incidenten met vuurwapens, die gelukkig zelden voorkomen, trekken we ons terug. Dat is politiewerk.”

Lynch en Beijersbergen weten in hun regio Rotterdam vaak wie de veelplegers zijn. „Met behulp van actuele data volgen we op stations en in treinen probleemgevallen. Hun verplaatsingen zijn ons meestal bekend. Daar spelen we dan preventief op in. Zwartrijders krijgen bij de poortjes een waarschuwing als we denken dat het een eenmalig foutje is. Anders krijgen ze een boete van vijftig euro.”