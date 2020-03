Geen goed weer voor indammen corona: koude en droge lucht op komst

Volgens Weeronline is die droge lucht slecht, omdat virussen zich makkelijker verspreiden wanneer er weinig vocht in de lucht zit. „Onze slijmvliezen drogen uit en daardoor zijn we extra vatbaar voor een virusinfectie. Wel is de rol van menselijk contact veel groter dan die van het weer”, aldus het weerbureau.

Hoe lang blijft de lucht koud en droog?

Men voorspelt dat de lucht het meest koud en droog zal zijn op zondag en maandag. Op beide dagen wordt het maximaal 8 graden. Bovendien zal het op veel plaatsen in de nacht licht vriezen. In combinatie met de lage luchtvochtigheid van 30 tot 40 procent voelt het koud aan. Normaal ligt de luchtvochtigheid in april rond de 50 tot 70 procent.

Ook van de zon moeten we het aankomend weekend niet hebben. Hoewel het stralend weer belooft te worden, is de zonkracht met UV-index 2 vrij laag voor de tijd van het jaar. „Je maakt pas vitamine D aan bij zonkracht 3 of hoger”, meldt Weeronline.

Doordat de wind uiteindelijk naar het zuidoosten draait, komt er vanaf dinsdag weer iets warmere lucht ons land binnen. Daarbij kan de temperatuur oplopen van 9 tot 13 graden. Weeronline voorspelt dat de lucht dan nog wel erg droog blijft. „Pas later in de week lijkt de luchtvochtigheid iets op te lopen.”