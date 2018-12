Marokko: daders moorden in Atlas zijn van IS

RABAT - Het Openbaar Ministerie in Marokko ziet in de vier verdachten van de dubbele moord op twee jonge toeristen in het Atlasgebergte leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Opnames waarop de vier hun trouw betuigen aan IS zijn volgens de officier van justitie in Rabat volkomen authentiek, meldden Marokkaanse media.