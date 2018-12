Vechtpartij tussen weldoeners bij kerstdiner Alkmaar

Door de slaande ruzie werd het diner voor zo’n 120 aanwezigen in het Alkmaarse buurtcentrum De Rekere vergald. Ongeveer tachtig minderbedeelden, waaronder kinderen, konden de gangen nooit afmaken.

Rivaliserende stichtingen van goede doelen kwamen tijdens de festiviteit recht tegenover elkaar te staan. Prakkie 072 en ’Samen zijn we sterk Alkmaar’ gingen vervolgens met elkaar op de vuist, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

’Vooropgezet plan’

Het diner werd georganiseerd door Resto van Harte in samenwerking met stichting ’Samen zijn we sterk Alkmaar’. De ruzie is een vooropgezet plan van stichting Prakkie, zo denkt ’Samen zijn we sterk Alkmaar’. „Voor het diner is een kaartje nodig. Die heeft de voorzitter van Prakkie bemachtigd en is doelbewust ruzie komen maken. Het was uitlokking. Ze hadden een camera mee en de stichting probeert via schuilnamen als mollen binnen te dringen bij ons.”

De Prakkie-voorzitter gaf eerder al aan dat te veel vergelijkbare stichtingen in dezelfde Alkmaarse vijver vissen. Volgens hen is de stad te klein voor meerdere goede doelen organisaties. Stichting Prakkie ving opeens bot bij winkels en bedrijven, omdat andere stichtingen er al eerder waren.

’Samen zijn we sterk’ denkt nog na over aangifte bij de politie. De Prakkie-voorzitter wilde geen reactie geven aan de regionale krant.