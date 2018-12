Luiergraaier in de kraag gevat

Na de diefstal werden de poepluiers in het bos gedumpt. Ⓒ Facebook politie Dongen

DONGEN - De luiergraaier die de gemoederen in het Brabantse Dongen en ’s Gravenmoer flink bezig hield, is door de wijkagent in de kraag gevat. Het gaat om een jongeman, zo brengt de politie naar buiten.