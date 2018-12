Politiegegevens nog altijd slecht beschermd

De Nationale Politie moet het probleem uiterlijk 4 februari goed hebben opgelost, anders moet zij een dwangsom betalen. Deze bedraagt 50.000 euro voor de eerste twee weken en kan als de overtreding voortduurt oplopen tot een maximum van 320.000 euro.

De problemen zitten in het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd. Begin dit jaar heeft de politie al een dwangsom van 40.000 euro betaald voor overtredingen in hetzelfde systeem. Hoewel er sinds de vorige berisping wel enige verbeteringen zijn doorgevoerd, vindt de AP dat niet voldoende. „Wij vinden het kwalijk dat de Nationale Politie na de eerste last onder dwangsom nog steeds niet voldoende maatregelen heeft getroffen. Politiegegevens moeten gewoon goed beschermd zijn”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De Nationale Politie heeft twaalf weken de tijd om eventueel in verweer te gaan. Volgens de AP is dat al gebeurd. „Uiteraard neemt de politie maatregelen om tegemoet te komen aan de laatste bezwaren van de AP en is zij daarover met haar in overleg”, liet de politie weten.