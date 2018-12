Spaans kabinet bijeen in Barcelona

Teresa Cunillera (links) van de Catalaanse delegatie groet de Spaanse premier Pedro Sanchez (rechts) bij aankomstvan de bijeenkomst in Barcelona. Ⓒ AFP

BARCELONA - Het Spaanse kabinet van premier Pedro Sánchez komt in de Catalaanse hoofdstad Barcelona bijeen. Het is de tweede keer dat de Spaanse regering er vergadert en de vijftiende keer sinds 1975 dat de centrale regering buiten Madrid een ministerraad houdt. Sánchez hoopt dat zijn bezoek de politieke spanning over het Catalaanse separatisme kan temperen, maar separatisten zijn uit woede over het bezoek uit Madrid de straat op gegaan. Betogers blokkeren ook wegen.