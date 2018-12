EasyJet blundert met drone-advertentie op ticket

„Dit verzin je niet”, deelt reiziger Benoît Guilbaud met ondersteuning van een foto via Twitter. Hij spreekt vervolgens zijn ongenoegen uit over het gebruik van de drone op zijn boardingpass. De advertentie is van een verhuurder van gadgets.

EasyJet laat in een reactie weten dat de reclame werd geplaatst voor de problemen met de drones op het vliegveld begonnen. De luchtvaartmaatschappij geeft aan dat de advertentie inmiddels is verwijderd.

Rondvliegende drones boven Gatwick zorgden sinds woensdagavond voor een totale chaos op het vliegveld. Meer dan honderdduizend reizigers waren gedupeerd. Inmiddels is er weer beperkt vliegverkeer mogelijk vanaf het Londense vliegveld.

Bekijk ook: Weer beperkt vliegverkeer op Gatwick Airport