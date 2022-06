Paniek op strand door wild zwijn, badgast gebeten

Het zwijn was in de baai al opgemerkt door mensen in bootjes, die vergeefs probeerden het dier te vangen. Toen er koers werd gezet naar het strand, alarmeerden de mensen op de boten de strandwachten.

Die probeerden de badgasten uit de buurt van het zwijn te houden, maar toen het dier het strand op stormde, kon een 67-jarige vrouw het niet ontwijken. Zij liep een lichte bijtwond op. Na het strand te hebben overgestoken verdween het dier over de boulevard in de richting van Altea, zo is te zien op beelden op Facebook.

Lokale autoriteiten vermoeden dat het zwijn afkomstig is uit het nabijgelegen natuurreservaat Serra Gelada, dat zich over zo'n 2000 hectare uitstrekt in het gebied tussen Benidorm en Altea. Die kuststreek is ook populair bij overwinteraars. Het klimaat is er in de winter aangenaam.

Wilde zwijnen kunnen een groot probleem vormen, niet zozeer vanwege hun strandmanieren, maar omdat ze gretig vreten van aangeplante gewassen. Ook zorgen ze met enige regelmaat voor verkeersongevallen, ruïneren ze golfbanen en komen ze bij gelegenheid oog in oog te staan met mensen, hetgeen niet zonder gevaar is. Wilde zwijnen kunnen ook een variëteit aan ziektes verspreiden. Lokale autoriteiten in het nabij gelegen Denia hebben nu een plan afgestoft om de beesten met pijl en boog te lijf te gaan. De jacht met vuurwapens is er verboden.