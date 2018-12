Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De kerstkaart heeft ook dit jaar weer mensen geïnspireerd tot creatieve uitspattingen. Heeft u dit jaar echt uw best gedaan en een bijzondere kaart gestuurd naar familie en vrienden? Bijvoorbeeld met een eigen foto met het hele gezin inclusief de huisdieren in kersttenue? Of heeft u juist een over the top kerstkaart ontvangen? Mail uw naam en telefoonnummer dan naar k.nederhof@telegraaf.nl