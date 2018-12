Rechter: snel besluit gratieverzoek Yilmaz

De Delftenaar schoot op 5 april 1983 in het plaatselijke café Het Koetsiertje zes mensen dood, onder wie een 12-jarig meisje. Yilmaz, die inmiddels buiten de tbs-kliniek aan het werk is, werd in 1985 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De Delftenaar diende in maart 2017 een gratieverzoek in. Het Openbaar Ministerie adviseerde dat verzoek af te wijzen. Afgelopen september adviseerde het gerechtshof Den Haag echter de man gratie te verlenen.

De minister gaf afgelopen november aan de beslissing op het gratieverzoek aan te houden, ’omdat hij een nader advies wilde van het OM’. „Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitkomsten van een nog te verrichten onderzoek naar de impact van gratieverlening op de (nabestaanden van de) slachtoffers en de maatschappij en een reclasseringsrapport.”

Het verzoek van de minister om een nader advies van het OM is in strijd met de Gratiewet, terwijl daar ook geen goede redenen voor bestaan, zo stelt de rechter nu. Volgens de rechtbank krijgt de Staat de komende twee maanden de tijd om met de reclassering te overleggen over de mogelijke voorwaarden bij een positieve voordracht. De vordering van Yilmaz dat de voordracht positief moet zijn, wordt door de rechter afgewezen.