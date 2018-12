’Patiënt MC Slotervaart overleden na haperende pieper’

De reanimatiekar met apparatuur om de ademhaling over te nemen en de patiënt te defibrilleren, hoort binnen enkele minuten naast het bed te staan. Toen de pieper niet werkte, rende een medewerker door de gang om alarm te slaan. Intussen werd de patiënt met de hand gereanimeerd. De patiënt overleed, zo meldt het Parool.

Hoewel het ziekenhuis eind oktober failliet ging, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de melding van de calamiteit nog in onderzoek, zo meldt de krant.

In een reactie meldt een woordvoerder van het MC Slotervaart dat uit intern onderzoek blijkt dat de patiënt niet ’door’ de haperende pieper is overleden. Maar dat, ook als de reanimatiekar wel direct aan het ziekenhuisbed had gestaan, die zou zijn overleden door z’n ziekte. Ook benadrukte die woordvoerder dat de Inspectie na het ontvangen van het interne onderzoek geen verdere actie heeft ondernomen.