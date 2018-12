Jihadveteraan bleef jarenlang onder de radar

Ⓒ ANP

PARIJS - Hij was al zeven jaar voortvluchtig en waarschijnlijk een van de opdrachtgevers van de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Afgelopen zondag werd ’s werelds meest gezochte terrorist Peter Cherif na een jarenlange klopjacht opgepakt in het Oost-Afrikaanse Djibouti. Wie is deze jihadveteraan die meerdere keren wist te ontsnappen?