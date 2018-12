Luie bouwvakker pakt ruim 84 miljoen

De 51-jarige Andrew Clark had een stapel ongecontroleerde loten in zijn busje liggen. Toen zijn vriendin en haar nicht maar bleven aandringen om de loten er toch eens bij te pakken. „Het was 20.00 uur en we zaten voor de televisie toen nicht Louise mij er opnieuw aan herinnerde”, zegt Andrew.

Uiteindelijk besloot Clarcks de nummers toch maar eens te checken. „Eerst die van Lotto, daarna die van Euromillions. Louisa kreeg het ervan op de heupen dat het zo lang duurde”, zegt de gelukkige winnaar tegen Sky News.

Clark was met stomheid geslagen. „Ik riep: Ik heb het gedaan. Ik heb 84 miljoen gewonnen.” Vervolgens belde hij meteen zijn vriendin op, die op dat moment nog niet thuis was van werk. Ook zij kreeg naar eigen zeggen slapeloze nachten en kon in eerste instantie niet geloven dat het echt waar was.

Andrew is zijn familie dankbaar. „Ik ben blij dat ze bleven zeuren, het is net een magisch kerstverhaal”, grijnst hij.