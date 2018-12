Politie geeft arm gezin kerstboom en cadeaus: ’Ons hart brak’

De katten hadden het laminaat vernield. „We adviseerden de man om dat te vervangen, maar hij vertelde dat hij moest rondkomen van 75 euro per maand”, vertelt agent Manse tegen Editie NL. Het gezin stond onder curatele van een bewindvoerder. Daarom was het budget zo klein. „In de hoek stond een klein kerstboompje met tien lampjes en één bal.”

„Toen de dochter van de mensen de kamer in kwam gelopen riep ze: ’Papa, we zouden toch een grote boom krijgen?’ Ons hart brak.”

Rondgang bij kennissen

De agenten van de Rotterdamse dierenpolitie lieten het er niet bij zitten. „Dit zijn hartverscheurende verhalen waar je niet aan voorbij kunt lopen. In het kader van de kerstgedachte moet je hier iets mee.”

De agenten gingen rondvragen bij kennissen: heeft er iemand nog een kerstboom over? Ze werden overspoeld met berichtjes. Mensen gaven zelfs cadeautjes. „Samen met het gezin hebben we de boom opgetuigd en de cadeautjes eronder gelegd.”

De ouders stonden ’te huilen van geluk’. Het gebeuren raakt ook de agenten zelf, vertelt Manse later tegen het AD. „Dan kan je nog zo’n bonk van een agent zijn, maar als je ziet dat je mensen een fijne kerst kan bezorgen dan doet dat echt wat met je.”

Droge boterham

„Ik heb er geen woorden voor”, reageert de vader Marco de Vrind. „We zijn zo blij en zo dankbaar dat de agenten dit voor ons hebben gedaan. We zijn er echt door overrompeld. Rondkomen van 75 euro per maand is lastig. We maken gebruik van de voedselbank en verder is het puzzelen. Mijn vrouw en ik eten zelf liever een droge boterham, maar als onze kindjes het maar goed hebben.”