Missie voor gestrande Griekse vluchtelingen ’kansloos’

De campagne van ’We Gaan Ze Halen’ om eigenhandig een handvol vluchtelingen op te halen in Griekse opvangcentra, kan vooraf al rekenen op een berg kritiek. Ⓒ ANP

Utrecht - De kans dat stichting We Gaan Ze Halen met 150 vluchtelingen uit Griekenland terugkeert is nihil. Daar zijn ook de rijdende actievoerders zich van bewust. Toch vertrokken zij vanmorgen al toeterend en wapperend met oranje sjaaltjes vanuit Utrecht richting Zuid-Europa. Initiatiefnemer Rikko Voorburg: „Het is kerst hè, dan gebeuren er wonderen.”