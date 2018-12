Jos en Gusta sterven in dezelfde minuut na 64 jaar huwelijk

Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk heeft Jos naar Gusta gekeken en gedacht: we gaan samen. Dat vermoedt zoon Willem. Hij zag ze allebei om hetzelfde moment hun ogen sluiten.

„Ze hadden zelfs de kracht niet meer om elkaars hand vast te houden. En toch zijn ze samen gegaan.”

Vermoedelijk zaten er enkele seconden tussen het overlijden van de twee. „We vroegen later aan de dokter wie van hen eerst is gegaan”, vertelt Willem. „Geen idee, was het antwoord.”

Dokters en de begrafenisondernemer noemen het verhaal ’uniek’, maar rouwexpert en psycholoog Many Keirse zegt in Vlaamse media dat het niet helemaal opvallend is. „Deze mensen waren aan het einde van hun leven en hun gezondheid was zwak. Soms zie je dan dat wanneer de ene gaat, ook de partner niet lang daarna overlijdt.”

Pijn, maar ook geluk

Het koppel kreeg acht kinderen en was 64 jaar samen. Vorig jaar kwam Jos ten val. Sindsdien ging hij achteruit, net als zijn vrouw. „Al die tijd hielden ze elkaar perfect in evenwicht. Tot nu, hun dood.”

De nabestaanden vinden het vooral een mooi verhaal. „De natuur heeft hen het samen sterven gegund. Dat maakt ons gelukkig als kinderen. Ook al doet het natuurlijk pijn om hen te moeten afgeven.”