Benaouf A. pleegde mogelijk meineed

Op de video zegt een man dat hij van Benaouf A. heeft gehoord dat die heeft gelogen over de herkenning van een van de verdachten, Anouar B., ten tijde van de schietpartij. De gefilmde man is volgens Ficq Rachid el M., die eerder dit jaar een hoofdrol speelde in de zogenoemde helikopterzaak. Die zaak draaide om de mislukte poging Benaouf met een helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond.

B. en medeverdachte Adil A. zijn voor de liquidaties in de Staatsliedenbuurt door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Dinsdag eiste het OM in hoger beroep ook levenslang.

Benaouf A. zegt dat hij verdachte A. heeft herkend als een van de inzittenden van een Audi vanwaaruit is geschoten. Over deze verklaring is van meet af aan veel te doen geweest. Benaouf is door de duisternis en de snelheid van de Audi niet in staat zijn geweest iemand te herkennen, menen de advocaten van de verdachten.

„Ik heb nooit geloofd in die herkenning door Benaouf”, zegt Ficq. Zij wijst erop dat El M. in korte tijd de derde is die zegt dat hij van Benaouf heeft gehoord dat hij niet de waarheid heeft gesproken. „Het interessante aan dit geval is dat Rachid el M. een vertrouwenspersoon van Benaouf is.” Volgens Ficq heeft de advocaat van El M. haar laten weten dat het filmpje authentiek is.