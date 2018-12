’IS begint offensief en valt Koerden aan’

IS heeft een slinkende strook land aan de Eufraat bij de plaats Hajin in handen. Syrische waarnemers meldden eerder deze maand dat de plaats was veroverd door SDF, maar volgens Bali is nog slechts 35 procent van Hajin in handen van de SDF.

Het is niet duidelijk hoeveel IS-strijders er nog in de streek zijn, maar het gaat mogelijk om 5000. De Amerikaanse president Trump steunt sinds vorig jaar de Koerdische milities met geld, wapens, training en Amerikaanse militairen zijn in het oosten van Syrië actief. Trump heeft woensdag bekendgemaakt dat hij de militairen snel terughaalt, vooral omdat IS verslagen is. De Koerden vrezen dat het vertrek van de Amerikaanse militairen hun positie tegenover het vijandige Turkije en tegenover de restanten van IS ernstig verzwakt.

Ankara heeft eerder militaire actie tegen Koerdische milities in het vooruitzicht gesteld. Turkije wil geen Koerdische staat aan zijn zuidgrens vanwege de grote Koerdische minderheid in Turkije. President Erdogan heeft gezegd dat hij het vertrek van de Amerikanen ,,voorzichtig verwelkomd''. Hij zei ook dat de militaire actie in het noordoosten van Syrië wordt uitgesteld. Volgens hem is de voornaamste militie uit de SDF, de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPF), een terroristische organisatie die de VS nooit hadden mogen steunen.