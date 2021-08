‘Zwarte Cobra’ in cel aangehouden voor dubbele moord

Dat bevestigt zijn advocaat Mark Teurlings aan De Telegraaf. R. keerde eind januari terug uit de Verenigde Staten, waar hij bijna zestien jaar vastzat voor het voorbereiden van grootschalige xtc-handel. Hij zit nu een straf uit van veertien maanden die hij in 2001 kreeg opgelegd.

Passage

Nu hangt de bekende drugscrimineel De Zwarte Cobra dus een nieuwe zware straf boven het hoofd. Het gaat om een dubbele moord uit het omvangrijke liquidatieproces Passage, waarin tot dusver vier keer levenslang werd opgelegd. De dubbele moord vond plaats in 1993. Shamel en De Witte werden in een auto van dichtbij beschoten. Henk R. zou een schuld van een miljoen euro hebben gehad bij Shamel. Doodschieten was simpeler dan betalen, zo zou R. hebben geredeneerd.

Voor de dubbele liquidatie is de schutter al veroordeeld, maar de opdrachtgever bleef buiten schot. Kroongetuige Peter La S. uit het Passageproces heeft verklaard dat het R. was die de opdracht gaf.

Antwerpen

Teurlings stelt dat de zaak van R. niet in Nederland behandeld kan worden. ,,Het OM heeft niet de bevoegdheid en de rechtbank heeft geen rechtsmacht om de zaak van België over te nemen. Het is een moord die in Antwerpen plaatsvond en de slachtoffers zijn ook niet Nederlands. In België is moord na 20 jaar verjaard. En los daarvan verzet ik me überhaupt tegen vervolging. Relevante getuigen leven niet meer, andere scenario’s dan dat mijn cliënt opdracht zou hebben gegeven zijn nooit onderzocht en dan is er nog de hoge leeftijd van R.”