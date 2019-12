Ministerie probeert zware delicten asielzoekers weg te moffelen

In het Friese Sint Annaparochie is het een komen en gaan van asielzoekers. Inwoners klagen over overlast. Ⓒ Anne van der Woude

Het aftellen is begonnen, het jaar 2019 nadert het einde. In de laatste dagen van dit jaar lichten we een aantal van onze verhalen nog een keer uit. Halverwege mei werd bekend dat, eerdere beloften ten spijt, het ministerie van Justitie en Veiligheid opnieuw geen openheid van zaken heeft gegeven over ernstige misdrijven door asielzoekers. Daarmee bleven onder meer verkrachtingszaken en kindermisbruik buiten beeld.