We Gaan Ze Halen vervolgd missie na buspech

Na zo’n 120 km begon de voormalige OV-bus te piepen, zo meldt een NRC-verslaggever op Twitter. Toen was de bus net voorbij Eindhoven. Het toestel werd bij een tankstation stilgezet.

Vervolgens zijn monteurs op een werkplaats aan de slag gegaan om de bus weer aan de praat te krijgen. Volgens de organisatie was er sprake van een lek. Inmiddels is dat verholpen en is de bus weer de weg op richting Athene.

Het Openbaar Ministerie zegt de actiegroep te volgen. Mochten zij vluchtelingen mee terugnemen naar Nederland, dan maken zij zich mogelijk schuldig aan mensensmokkel. Ook Athene liet eerder weten niet gediend te zijn van de actie, maar voorman Rikko Voorberg stelt dat alleen met Griekse toestemming vluchtelingen worden meegenomen.

Bekijk ook: Griekenland siddert voor Nederlandse predikant Rikko