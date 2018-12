Taakstraf brandweerman na dodelijk ongeval

Archieffoto, ter illustratie. Ⓒ ANP

ZWOLLE - Een 31-jarige brandweerman is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met zijn brandweerauto in Deventer in juni 2017. Op weg naar een ongeval botste hij op een personenauto. De 51-jarige bestuurster daarvan overleefde de klap niet. Volgens de rechtbank reed de brandweerman veel te hard door rood. Volgens de richtlijnen had de brandweerauto met 20 kilometer per uur mogen rijden, met zwaailicht en sirene. De man reed 94 kilometer per uur.